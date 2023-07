Mögliche Torhüter-Rochade: De Gea verlässt United

Der Abschied von David De Gea bei Manchester United könnte eine Torhüter-Rochade in Gang setzen. Der spanische Keeper verkündete am Samstag das Ende seiner Zeit beim Verein aus der Premier League, bei dem er seit 2011 unter Vertrag stand. Als Nachfolger wird Kameruns Nationalkeeper André Onana gehandelt, der noch bei Inter Mailand unter Vertrag steht. Der italienische Fußball-Club seinerseits soll sich bereits bei Yann Sommer vom FC Bayern München erkundigt haben.

Der deutsche Meister hatte im Winter auf Manuel Neuers Verletzung reagiert und Sommer von Borussia Mönchengladbach als Ersatz verpflichtet. Wann Neuer sein Comeback gibt, ist derzeit offen. Einem Medienbericht zufolge verzögert es sich. Wie der TV-Sender Sky am Freitag berichtet hatte, wird der seit Dezember pausierende Fußball-Nationaltorhüter nicht wie geplant am nächste Woche beginnenden Teamtraining teilnehmen. Neue Tests sollen demnach in der kommenden Woche Aufschluss über Neuers Zustand geben.