Erst morgen früh wissen die Menschen in Plauen, was Sache ist. Ob in der Syra- und der Bleichstraße tatsächlich Fliegerbomben liegen und sie evakuiert werden müssen. Bis zu 17.000 Menschen müssten dann vermutlich ihre Häuser verlassen. Doch wohin geht es dann für sie? EH-Reporterin Anne Altmann: