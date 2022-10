Mögliche Blackouts? So bereitet sich die Stadt Hof vor

Blackouts – also flächendeckende und lange andauernde Stromausfälle. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering, heißt es aus der Stadt Hof. Die nimmt dabei Bezug auf Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, des Freistaats Bayern und der Netzbetreiber. Dennoch würde sich die Stadt vorbereiten, so Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Generell geht es laut Döhla um die Fragen: Wie läuft die Kommunikation mit den Bürgern im Notfall, welche kritische Infrastruktur gibt es und wie ist diese mit Notstromaggregaten ausgerüstet? Auch sogenannte Leuchttürme könnte es in der Stadt Hof dann geben. Was es damit auf sich hat, erklärt Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Mögliche Standorte wären demnach Feuerwehrhäuser oder Schulen. Die würden von der Stadt im Ernstfall kommuniziert. Auch die Bürger können sich vorbereiten, die Stadt weist dabei auf die Internetseite des Amts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hin. Allgemein gehe es darum sich vorbereiten, aber nicht darum, in Panikstimmung zu verfallen, betont Eva Döhla im Gespräch mit Radio Euroherz.