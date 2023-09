Mödlareuth ist bunt: Auch dieses Jahr wieder Demokratiefest im ehemals geteilten Dorf

In einer Woche feiern wir in Deutschland den Tag der Deutschen Einheit. Der 3. Oktober ist auch ein wichtiges Datum im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth. Die CSU feiert dort traditionell ihr Deutschlandfest. Und auch die AfD trifft sich dort zu Kundgebungen. Das wollen Vereine, Bündnisse und Aktivisten aus dem Landkreis Hof, dem Saale-Orla-Kreis und dem Vogtlandkreis nicht einfach so hinnehmen. Sie laden deshalb auch dieses Jahr wieder zum Demokratiefest „Mödlareuth grenzenlos bunt“ ein. Sindy Winkler von der Projektstelle gegen Rechtsextremismus in Bad Alexandersbad:

Die Verantwortlichen wollen sich am Tag der Deutschen Einheit aber nicht gegen oder vor eine bestimmte Partei stellen. Es geht viel mehr darum, sichtbar zu machen, was die Vereine und Bündnisse in der Region alles leisten und für eine weltoffene Gesellschaft einzustehen.