Mödlareuth – Grenzenlos bunt: Eine Bühne für die Jugend

Trotz des historischen Datums morgen gibt es in Mödlareuth kein Deutschlandfest. Das heißt aber nicht, dass es zum Tag der Deutschen Einheit gar keine Veranstaltungen in dem kleinen Dorf gibt. Unter anderem haben sich verschiedene Organisationen aus der Jugendarbeit und der politischen Bildung zusammengetan und bauen morgen auf der Streuobstwiese in Mödlareuth eine Bühne und etliche Infostände auf. Die Veranstaltung läuft unter dem Namen: Mödlareuth – grenzenlos bunt. Christian Schlademann von der EJBA Hof:

Außerdem treten mit Kornblumenblau und Bauschaum zwei Bands auf. Los geht es morgen gegen 11 Uhr 30 an der Streuobstwiese in Mödlareuth. Aber auch im Deutsch-Deutschen-Museum gibt es morgen ein Programm. Das findet ihr hier.

(Symbolbild)