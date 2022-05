Möbelwerkhof des Diakonischen Werks: Offizielle Eröffnung in Marktredwitz

Wer eine lange Zeit arbeitslos war, muss sich erst einmal wieder ins Berufsleben einfinden. In Marktredwitz gibt es dazu eine neue Möglichkeit. Das Diakonische Werk Weiden eröffnet am Nachmittag (14 Uhr) offiziell seinen neuen Werkhof im Landkreis Wunsiedel. Er bietet Langzeitarbeitslosen oder Menschen mit Behinderung die Chance, sich erstmals oder wieder in die Arbeitswelt einzufinden. Ihre Aufgaben sind es zum Beispiel gebrauchte Textilien entgegenzunehmen, oder gut erhaltene Möbel oder Elektrogeräte abzuholen und sie weiterzuverkaufen. Die Erlöse sollen die laufenden Kosten des Projekts decken. Das Diakonische Werk Weiden sucht für den Werkhof in Marktredwitz aktuell noch ehrenamtliche Helfer.

Telefonkontakt: 09231/4179780

Unterstützung wird vor allem in der kostenlosen Möbelspendenabholung und im Verkauf gesucht.

Die Öffnungszeiten des Sozialkaufhauses (Fikentscherstraße 12, 95615 Marktredwitz) sind Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr.