Vor allem das Fichtelgebirge kann sich nicht darüber beschweren, dass keine Menschen kommen. Die Zuzügler wollen dort auch modern wohnen. In Marktredwitz gibt es bald eine weitere Möglichkeit in der Waldershofer Straße. Das leere, marode Haus ist mittlerweile weg. Voraussichtlich im Oktober können die ersten dann ins neue Stadtpalais einziehen. Es liegt mitten in der Stadt und auch ganz in der Nähe des Auenparks und Stadtparks.

© Probau Massivhaus GmbH