Moderner ÖPNV: Landkreis Wunsiedel will mehrere Millionen vom Bund

Ohne Auto kommt man auf dem Land nicht weit – so die gängige Meinung. Der Landkreis Wunsiedel will das ändern und feilt an umweltfreundlichen Alternativen im öffentlichen Nahverkehr. Dabei setzt er voll auf das Motto ‚Mobility as a service‘ – also quasi Verkehr, der sich nach dem Nutzer richtet und nicht nach festem Takt fährt. Um die geplanten Projekte finanzieren zu können, bewirbt sich der Landkreis Wunsiedel um ein millionenschweres Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums. Damit könnte ein erheblicher Teil der rund 18 Millionen Euro teuren Projekte bezahlt werden.

Und das plant der Landkreis Wunsiedel: Insgesamt sind es acht Teilprojekte, die innerhalb von drei Jahren umgesetzt sein müssen. Das Herzstück ist eine Mobilitäts-App, über die ihr Auskunft erhaltet, Fahrten buchen oder bezahlen könnt. Neben Bestell-Bussen, sind auch Schnellbusse auf der A93 vorgesehen, die zwischen den Bahnhöfen Selb, dem Autohof Thiersheim und den Bahnhof Marktredwitz Pendler hin und herbringen sollen. Für die soll es außerdem eine Mitfahrzentrale geben, ein privates Ridepooling, bei dem man über einen längeren Zeitraum Autos mieten kann. Außerdem Mobiliätsstationen im gesamten Fichtelgebirge – mit Pedelecs, E-Scootern und dergleichen.