Moderner Neubau: Jugendwohngruppe zieht von Regnitzlosau nach Rehau noch

Wenn Kinder nicht in ihrer eigenen Familie leben können, hat das unterschiedliche Gründe. In einer Jugendwohngruppe ist es dann wichtig, dass zumindest ähnliche Gefühle wie in einer Familie entstehen. Dafür ist auch eine moderne Einrichtung notwendig. Die Jugendwohngruppe Sankt Elisabeth konnte jetzt von Regnitzlosau nach Rehau umziehen. Dort ist ein neues Gebäude in der Nähe von Schule und Freibad entstanden, teilt die Diakonie Hochfranken mit. Sechs Betreuer kümmern sich um die Kinder und Jugendlichen. Eines der Zimmer kann ein junger Mensch auch als Apartment nutzen und kurz vor dem Auszug das Alleinleben üben.