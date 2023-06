Moderner Musikraum und Berufsberatung: Neue Angebote im Hofer Jugendzentrum

Das Kinder- und Jugendzentrum Q in Hof ist ein Ort, an dem junge Leute außerhalb der Schule Zeit miteinander Verbringen können. Seit 1990 gibt es das Jugendzentrum – es ist also teilweise schon etwas in die Jahre gekommen. Die Verantwortlichen haben das Angebot deswegen jetzt auf Stand gebracht. Neu ist zum Beispiel ein Musikraum, in dem die Jugendlichen mit einer Sound-Software. Musik mischen und produzieren können. Außerdem bietet die Hofer Arbeitsagentur Berufsberatungen im Jugendzentrum an. Die Beratungen finden immer Ende des Monats am Donnerstag statt.