Modellprojekt zum Bürokratieabbau: Auch Hofer Klinikum dabei

Corona hat uns allen vor Augen geführt, welchen Belastungen die Pflegekräfte in den Krankenhäusern ausgesetzt sind. Das liegt nicht nur am Personalmangel, sondern auch an der Bürokratie. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek will die Bürokratie abbauen und hat deshalb jetzt ein Modellprojekt gestartet. 18 Krankenhäuser sollen unter wissenschaftlicher Begleitung konkrete Ansätze für den Bürokratieabbau entwickeln. Darunter sind auch drei Krankenhäuser in Oberfranken: Bamberg, Kulmbach und das Sanaklinikum in Hof. Bis Juli sollen die Vorschläge stehen.