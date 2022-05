Modellprojekt „Zukunftswerkstatt“: Marktredwitzer Bürger zum Mitgestalten eingeladen

„Ein Stadtteil für alle“ – das soll das Quartier am Schulzentrum in Marktredwitz in Zukunft werden. Unter diesem Motto findet heute (07.05.) ab 13 Uhr auch das Projekt „Zukunftswerkstatt“ in der Alexander-von-Humboldt-Mittelschule in Marktredwitz statt. Dabei sollen in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Ziele für die Gestaltung des Quartiers am Schulzentrum entwickelt werden. Außerdem geht es unter anderem um Themen wie Bildung, Integration und Mobilität.

Das Modellprojekt „Zukunftswerkstatt Kommunen“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt Gemeinden, Städte und Landkreise dabei, die Herausforderungen des demografischen Wandels zu gestalten.