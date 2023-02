Modellprojekt Verfahrenslotsen: Jugendamt im Landkreis Hof ausgewählt

Die Sozialsysteme in Deutschland sollen in Zukunft „inklusiv“ sein. Das heißt, es soll keine Unterscheidung mehr zwischen Menschen mit und ohne Behinderung geben. Es soll also nur noch darum gehen, was der Mensch an Unterstützung braucht, um Teil der Gesellschaft zu sein. Bei diesem Prozess sollen sogenannte Verfahrenslotsen helfen. Das Jugendamt des Landkreises Hof ist eines von zehn Ämtern in Bayern, das für das Modellprojekt ausgewählt wurde. Der Landkreis Hof hat mit Franziska Müller und Gerhard Tröger zwei Verfahrenslotsen eingestellt. Sie beraten junge Menschen und ihre Familien kostenlos. Am Anfang steht ein Gespräch, um die persönliche Situation zu erfassen. Dann erfolgt eine realistische Einschätzung des Hilfebedarfs und die Vermittlung an den zuständigen öffentlichen Träger.