Modellprojekt „Teilhabe überall“: Angebote zu Mobilität und Barrierefreiheit in Selb

Mobilität und Barrierefreiheit – das sind Hauptinhalte des Modellprojekts „Teilhabe überall“. Für das hat sich der Landkreis Wunsiedel beworben als Pilotregion für alle ländlichen Räume in der Metropolregion Nürnberg. Auch die Stadt Selb soll jetzt ein Teil davon werden. Darauf hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung geeinigt. Künftig soll es in der Selber Innenstadt Angebote für die Bürger geben, die rund um die Uhr zugänglich sind. Das können laut Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch zum Beispiel E-Ladesäulen, Fahrradabstellplätze oder Post-Abholstationen sein. Die Angebote sollt ihr dann vorwiegend in der zentralen Innenstadt finden können, so Pötzsch.