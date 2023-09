Mocky’s Backstage Bistro: Bistro am Theater Hof öffnet unter neuem Betreiber

Nachdem die Männer-Fußballteams schon wieder einige Wochen auf dem Platz stehen, startet an diesem Wochenende auch das höchstklassige (…)

Saisonbeginn in Frauen-Regionalliga: FFC Hof startet gegen Würzburger Kickers

Saisonstart: Ringer des ASV Hof starten mit schwerem Gegner

Die Ringer des ASV Hof haben in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Bayernliga Nord gefeiert. Damit ringen sie in dieser (…)