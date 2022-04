Mobilität im ländlichen Raum: Saale-Orla-Kreis startet Umfrage

Wer zum Beispiel einen Arzttermin hat, oder auch mal spontan irgendwohin muss, der steht im ländlichen Raum oft vor einem Problem. Ohne Auto ist es schwierig, an sein Ziel zu kommen. Der Bus fährt oft nur alle zwei Stunden oder noch seltener. Der Saale-Orla-Kreis will jetzt wissen, was sich beim Thema Mobilität ändern muss. Dazu hat das Landratsamt eine Umfrage gestartet. Alle Altersgruppen sind bis Ende Mai dazu aufgerufen, ihre Wünsche zu äußern.

Eine Teilnahme ist sowohl online möglich, als auch klassisch mit Zettel und Stift. So liegt der Fragebogen im Landratsamt sowie den Verwaltungen der Städte, Einheitsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften im Saale-Orla-Kreis aus. Zudem steht er unter dem Suchbegriff „Mobilitätsbefragung 2022“ auf www.saale-orla-kreis.de zum Herunterladen und Ausdrucken bereit. Auf Nachfrage kann man sich den Fragebogen auch zusenden lassen.

Per Hand ausgefüllt Fragebögen können im Landratsamt und den lokalen Verwaltungen abgegeben werden. Eine Einsendung ist zum möglich:

per Post: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Fachbereich Soziales, Jugend, Gesundheit

Oschitzer Straße 4

07907 Schleiz

per E-Mail: sozialplanung@lrasok.thueringen.de

per Fax: 03663 / 488-492

Ansprechpartnerin für mögliche Rückfragen ist Sandra Steinmark, Sozialplanerin im Landratsamt Saale-Orla-Kreis, unter Tel.: 03663 / 488-959 bzw. per E-Mail an sozialplanung@lrasok.thueringen.de.