Mobilität: Hofer Landbus künftig auch in Döhlau und Gattendorf

Gerade auf dem Land ist der öffentliche Nahverkehr oft schlecht ausgebaut. Das führt dazu, dass gerade ältere oder weniger mobile Menschen nicht so einfach von A nach B kommen. Im Landkreis Hof gibt es seit über zwei Jahren den Hofer Landbus. Seitdem haben 26.000 Fahrgäste das Angebot in den Gemeinden Rehau und Regnitzlosau genutzt, teilt das Landratsamt mit. Der Hofer Landbus soll künftig auch durch die Gemeinden Döhlau und Gattendorf fahren. Nächsten Montag will unter anderem Landrat Oliver Bär über die Erweiterung informieren.