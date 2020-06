Noch besserer Mobilfunk für den Landkreis Hof. Die Telekom hat zwei neue Standorte in der Region neu gebaut – in Köditz und Regnitzlosau. Durch diesen Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche. Ebenso verbessert sich der Empfang in Gebäuden. Insgesamt betreibt die Telekom im Landkreis Hof jetzt 48 Standorte. Im Laufe der kommenden zwei Jahren sollen noch 25 weitere dazukommen. Mehr Infos gibts hier.