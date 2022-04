Mobilfunk: Noch immer viele „weiße Flecken“ in Oberfranken

Das Problem kennen wir schon seit Jahren und noch immer hat sich offenbar noch nicht viel getan: Bei der Netzabdeckung für den Mobilfunk gibt es in Oberfranken noch viele „weiße Flecken“. Zu diesem Schluss kommt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in seinem Bericht an den Wirtschaftsausschuss im Bayerischen Landtag. Demnach gebe es noch immer Regionen im Freistaat, in denen nicht einmal der zum mobilen Telefonieren erforderliche 2G-Standard vorhanden sei. In Oberfranken betreffe das rund ein Drittel der Kommunen. Funklöcher gebe es vor allem noch im Frankenwald und in der Fränkischen Schweiz, im Nordosten des Landkreises Coburg und entlang der Grenze zu Tschechien. Um die Zahl der Funklöcher weiter zu reduzieren, setzt Aiwanger auf die staatliche Förderung beim Funkmastenbau, aber auch auf die Eigenverantwortung der Mobilfunkanbieter.