Mobiles Impfzentrum: Stadt Selb unterstützt BRK-Kreisverband Wunsiedel

Die Corona-Pandemie hat alle kulturellen Programme zum Erliegen gebracht – die Theater der Region sind geschlossen und werden zur Zeit nicht benutzt. In der Stadt Selb wird das Rosenthal Theater jetzt aber zum mobilen Impfzentrum. Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch will damit das Bayerische Rote Kreuz bei der Bekämpfung der Pandemie unterstützen. Vor allem über 80-jährige, die nur schwer das Impfzentrum in Wunsiedel erreichen können, sollen dann im Foyer des Theaters geimpft werden. Die Impfungen im Theater starten, wenn ausreichend Impfstoff für den Landkreis und die mobile Außenstelle vorhanden sind. Das Bayerische Rote Kreuz kümmert sich weiterhin um die Terminvergabe – Weitere Infos dazu, findet ihr auf euroherz.de

Terminvereinbarung unter: 09232/6008959 (täglich 9 – 16 Uhr)

oder per Mail an: impftermin@kvwunsiedel.brk.de

(Symbolbild)