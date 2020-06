Mobiles Blitzergerät in Plauen: Über 2000 Mal hats in drei Monaten geblitzt

Das sind Fotos, über die man sich eher nicht freut: Blitzerbilder. Die Stadt Plauen hat in den vergangenen drei Monaten eine neue Blitzanlage getestet. Ende Mai ist die Testphase zu Ende gegangen. Das Fazit: Das stationäre Blitzgerät will die Stadt nicht anschaffen. Der Grund dafür ist, dass es nur bedingt einsatzfähig ist – wegen der Topografie der Stadt. Während der Testphase hat der Blitzer über 2000 Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs gewesen sind. Die Verkehrsüberwachung in Plauen soll vor allem dazu dienen, Unfälle zu reduzieren. Denn überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen.