Mobil in den Mountains – Reinhold Messner über Elektro-Mobilität

Die großen Opel-Vans Zafira-e Life und Vivaro-e zeigen auf dem Gipfelplateau in Südtirol, was sie als Reise- und Transportfahrzeuge zu bieten haben. Aber ist ein eigenes Auto überhaupt noch zeitgemäß? Ja, sagt Reinhold Messner, unter gewissen Voraussetzungen: “Also generell Mobilität bleibt, wir sind eine mobile Gesellschaft. Um das umweltgerecht zu gestalten, müssen wir schauen von den fossilen Brennstoffen herunterzukommen. Die E-Mobilität ist eine erste Antwort. Die Bürger müssen in die Verantwortung genommen werden und auch freiwillig überlegen, wie sie am besten, am saubersten ihre Fahrzeuge bewegen.”