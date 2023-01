Mit dem Ministerpräsidenten diskutieren und eigene Ideen zu aktuellen Themen einbringen. Diese Möglichkeit habt ihr am Abend in Falkenstein im Vogtland. Um 19 Uhr kommt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in die Zweifeld-Sporthalle am Jahnplatz. Mit dabei ist auch Falkensteins Bürgermeister Marco Siegemund sowie der Landrat des Vogtlandkreises Thomas Hennig. Das offene Bürgergespräch findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „MK-Direkt: Michael Kretschmer #UnterwegsFürSachsen“ statt.