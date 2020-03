Mitterteich: SCHOTT AG produziert im Kampf gegen Corona

Kaum eine Stadt in Bayern hat das Corona-Virus so hart getroffen wie Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth. Doch Mitterteich spielt auch im Kampf gegen das Virus eine große Rolle. Auf Anordnung der Staatsregierung läuft bei der Firma SCHOTT in Mitterteich der Betrieb auf Hochtouren weiter. Das Unternehmen produziert nämlich Glasröhrchen, die für Spritzen und Ampullen benötigt werden. Damit das Infektionsrisiko auf dem Firmengelände so gering wie möglich bleibt, hat die SCHOTT AG 23 Werkszonen eingerichtet. Die Mitarbeiter dürfen sich nur in ihrer jeweiligen Zone bewegen. Auch andere Firmen in der Region wie etwa Sandler aus Schwarzenbach an der Saale sorgen für medizinisches Material im Kampf gegen die Corona-Pandemie.