Gestern Abend ist ein Mann auf der B15 in Richtung Mitterteich unterwegs gewesen. In einem Kreisverkehr ist er durch einen Randstein ins Schleudern geraten, zur Seite gekippt und dabei von der Straße abgekommen. Das Auto ist eine Böschung rund 15 Meter hinunter geflogen und hat sich mehrfach überschlagen. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.