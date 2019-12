Mitten in der Nacht: Brand vor rechtem Szeneladen in Plauen gelegt

Mitten in der Nacht schlafen die meisten Menschen. Wenn dann jemand absichtlich ein Feuer in einem Haus legt, nimmt er in Kauf, dass dabei jemand zu Schaden kommt. In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter einen rechten Szeneladen in Plauen angezündet. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, brannte es vor der Eingangstür des Geschäfts. Der Laden ist in einem Wohn- und Geschäftshaus untergebracht. Alle Menschen mussten aus dem Haus, glücklicherweise hat niemand Verletzungen erlitten.

Das LKA prüft jetzt einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Brand in Chemnitz in der Nacht davor. Die Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.