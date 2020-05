Mittelschule Frankenwald trauert um verstorbenen Lehrer

Die Mittelschule Frankenwald in Naila trauert um ihren Lehrer Alexander Rödel. Er verstarb am Wochenende an den Folgen eines schweren Fahrradunfalls. Die Nachricht seines plötzlichen Todes sei für uns alle unfassbar, heißt es auf der Homepage der Schule. Mit Fachlehrer Alexander Rödel verliere man einen geschätzten Menschen. Seine Warmherzigkeit, sein fröhliches Lachen und seine freundliche Hilfsbereitschaft werden Schülern, Eltern und Lehrern in Erinnerung bleiben, heißt es weiter. Für Beileidsbekundungen liegt während der Unterrichtszeit vor der Schule eine Kondolenzliste aus.