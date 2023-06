Mittelfranken: Lotto sucht 1,3 Millionen-Gewinner

Lotto Bayern sucht einen Gewinner oder eine Gewinnerin von rund 1,3 Millionen Euro in Mittelfranken. Der Besitzer habe seinen anonymen Spielschein mit sechs richtigen Gewinnzahlen dort in einer Annahmestelle abgegeben, teilte Lotto Bayern am Donnerstag in München mit.

Mit der Mittwochsziehung habe sich der Lotto-Spieler oder die Lotto-Spielerin dann einen Millionengewinn gesichert. Er oder sie kann sich mit der Quittung des Spielscheins bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung melden.