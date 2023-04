Mitte-Rechts-Bündnis nach Wahl in Bulgarien vorn

Nach der Parlamentswahl in Bulgarien führt amtlichen Zwischenergebnissen zufolge das prowestliche Mitte-Rechts-Bündnis des früheren Ministerpräsidenten Boiko Borissow. Bei der fünften Wahl innerhalb von zwei Jahren soll GERB-SDS am Sonntag vorerst rund 26,5 Prozent der Stimmen erhalten haben. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Zwischenergebnissen der Zentralen Wahlkommission nach Auszählung von fast 96 Prozent der Wahlprotokolle hervor.

Der ebenso prowestliche liberal-konservative Block PP-DB von Ex-Regierungschef Kiril Petkow landet danach mit rund 24,9 Prozent auf Platz zwei. Die Auszählung aller Stimmen wurde noch am Montag erwartet.

Vorerst sechs Parteien haben den Angaben zufolge die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament überwunden. Unter ihnen ist wieder die prorussische und nationalistische Wasraschdane (Wiedergeburt). Mit vorerst rund 14,4 Prozent der Stimmen dürfte sie erstmals bei Wahlen in Bulgarien als drittstärkste politische Kraft abschneiden.

Angesichts der sich abzeichnenden Kräfteverhältnisse dürfte die Bildung einer neuen Regierung kompliziert werden. Bis sie steht, wird das von Staatschef Rumen Radew angesichts der Wahl eingesetzte Übergangskabinett die Amtsgeschäfte weiter führen.