Mittagessen für zehn Kitas: Stadt Plauen sucht neuen Anbieter

Zehn Plauener Kitas könnten ab dem 1. September ohne Mittagessen dastehen, wenn die Stadt keinen neuen Anbieter findet. Interessenten können sich ab sofort bewerben. Der Vertrag wird erst einmal für ein Jahr abgeschlossen, und kann dann auf fünf Jahre verlängert werden. Die Leistung beinhaltet die Bestellung, Zubereitung, Lieferung und Ausgabe des Mittagessens in den Einrichtungen. Dazu gehört dann auch der Abwasch von Geschirr und die Entsorgung von Speiseresten. Pro Versorgungstag fallen etwa 700 Portionen an.

Interessenten können sich ab sofort unter Angabe der Kontaktdaten bei der Vergabestelle der Stadt per Mail an vergabe@plauen.de melden. Ab 2. Mai werden die Vergabeunterlagen per Post an die Interessenten versandt. In den Ausschreibungsunterlagen sind dann auch weitere Informationen zu der Leistung und den Einrichtungen zu finden. Die Ausschreibung läuft bis zum 23. Mai. Bis dahin müssen alle Angebote bei der Stadt eingegangen sein.