Mitsprache einfordern: Kulmbacher Ärztin will bei Krankenhausreform mitreden

Wenn über die Krankenhausreform geredet wird, dann werden die Hausärzte regelmäßig ausgelassen, obwohl sie die Auswirkungen tragen. Das wirft die Kassenärztliche Vereinigung der Bundesregierung vor. Heute (18.08.) gibt es eine außerordentliche Versammlung der KV in Berlin, an der auch Ärzte aus Oberfranken teilnehmen. Anja Tischer zum Beispiel, Vorsitzende des Hausarztvereins in Kulmbach und Mitglied der Vertreterversammlung. Sie sagt: Wenn die Krankenhäuser künftig mehr ambulante Operationen durchführen, müssen die Hausärzte die Nachsorge übernehmen. Entsprechend sollten die niedergelassenen Ärzte in die Reform eingebunden werden.