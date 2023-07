Mitmach-Aktion: Neue Dreifeldturnhalle in Plauen sucht Namen

Hof bekommt mit dem Neubau der Christian-Wolfrum-Grundschule eine neue Turnhalle. Es bleibt aus Kosten- und Platzgründen aber bei einer Einfachturnhalle. Das ist aus dem Stadtrat bekannt geworden. Eine moderne Dreifeldhalle entsteht dagegen gerade am Lessing-Gymnasium in Plauen. Die soll voraussichtlich im Herbst kommenden Jahres fertig sein. Neben den gängigen Hallensportarten sollen auch Trendsportarten in der multifunktionalen Halle möglich sein. Aber sie braucht noch einen Namen und den sucht die Stadt Plauen jetzt.

Vor allem Schulen und Vereine ruft die Stadt Plauen dazu auf mitzumachen. Bis zum 22. August könnt ihr eure Vorschläge einreichen, Mitte November will der Plauener Stadtrat dann über eine Vorauswahl abstimmen. Ein paar Kriterien gibts schon: Die Namensvorschläge sollten auf jeden Fall einfach und verständlich sein und dem Leitziel als Schul- und Vereinssporthalle entsprechen… da versteht sich von selbst, dass diskriminierende oder anstößige Vorschläge auch gleich aussortiert werden. Und jetzt heißt es, kreativ werden. Denn: Der Name für die Halle darf weder das Wort Arena, noch Personennamen oder Vereins- und Schulnamen enthalten. Gar nicht so leicht!

Mehr Infos gibt’s hier!

Unter den abgegebenen Ideen können nur solche berücksichtigt werden, die die Kriterien erfüllen und bei denen der Stadt alle

nötigen Angaben der Ideengeber vorliegen. Wichtig sind neben dem Namensvorschlag, möglichst mit einer kurzen Erklärung oder Begründung, auch Name, Vorname, Adresse und E-Mail-Adresse des Ideengebers.

Vorschläge können auch per Post (Stadt Plauen, Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt, Projektleiterin Städtebauförderung & Modellprojekt

»Plauener Süden«, Unterer Graben 1, 08523 Plauen) eingereicht werden.

Zu gewinnen gibt es für den Siegerbeitrag eine Saison-Dauerkarte für einen Plauener Sportverein.

In einem Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde die Idee der öffentlichen Namensfindung für die Dreifeldhalle vorgeschlagen.