Mitfahrerin stirbt bei Glatteisunfall

Bidingen (dpa/lby) – Im Ostallgäu ist eine 81-Jährige bei einem Unfall auf einer vereisten Straße ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag berichtete, war die 79 Jahre alte Fahrerin am Sonntagabend bei Bidingen wegen der Glätte von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Die auf der Rückbank sitzende Frau starb noch an der Unfallstelle, sie war vermutlich nicht angegurtet. Die 79-Jährige und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt in Kliniken gebracht.