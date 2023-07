Mitfahrer auf Bett: Polizei stoppt Kleintransporter

Bett statt Sitze: Vier Männer und eine Frau haben bei einer Fahrt in Gelchsheim (Landkreis Würzburg) ungesichert auf einem Bett im hinteren Teil eines Kleintransporters gelegen. In dem überladenen Transporter waren am Sonntag vierzehn Menschen im Alter von 20 bis 66 Jahren statt der erlaubten neun Passagiere unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.

Bei der Kontrolle stellten die Ermittler außerdem fest, dass gegen einen 34-jährigen Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Er müsse nun eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, sagte der Sprecher. Auch gegen den 24-jährigen Fahrer wird ermittelt, weil er ohne gültigen Führerschein fuhr. Neun der vierzehn Menschen durften nach der Kontrolle weiterfahren. Die anderen fünf mussten sich eine andere Mitfahrgelegenheit organisieren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.