Mitchell bleibt Sportdirektor beim ERC Ingolstadt

Ingolstadt (dpa/lby) – Larry Mitchell wird auch in den kommenden Jahren als Sportdirektor beim ERC Ingolstadt fungieren. Der 52-Jährige hat seinen Vertrag bei dem Verein der Deutschen Eishockey Liga (DEL) langfristig verlängert. Die genaue Laufzeit teilten die Panther am Montag nicht mit. Seit März 2017 leitet Mitchell bei den Oberbayern die sportlichen Geschicke. «Wir wollen uns auch in den nächsten Jahren Schritt für Schritt weiterentwickeln, und ich brenne darauf, ein Teil dieses Weges zu sein», äußerte Mitchell. Aktuell belegt der ERC in der DEL den fünften Tabellenplatz.