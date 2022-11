Mit zwei Euroherz-Christkindern: Hofer Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet

Die Buden hatten schon seit Montag geöffnet. Nach einer Andacht hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla den Hofer Weihnachtsmarkt heute offiziell eröffnet.

Bei der Eröffnung dabei waren auch der Nikolaus und die zwei diesjährigen Christkinder. Die hat Radio Euroherz zusammen mit Marktorganisator Martin Fuhrmann ausgesucht. Bis 23. Dezember könnt ihr in Hof nun Glühwein trinken und Lebkuchen naschen. Auch einen Wichtelbaum gibt es, an dem ihr euren alten Christbaumschmuck hängen und anderen Christbaumschmuck mitnehmen könnt. Diesen Sonntag sind zudem die Läden in Hof geöffnet.