Mit zahlreichen Helfern: 30-Stunden-Einsatz nach Erdrutsch bei Geroldsgrün

Am Sonntagmorgen ist es zu einem Erdrutsch in Dürrenwaid bei Geroldsgrün gekommen. Dabei sind eine Böschungsmauer und der Zaun eines Grundstücks in dem Bach Ölsnitz gelandet. Bis heute Nachmittag haben zahlreiche Einsatzkräfte dort vor allem versucht den Hang wieder zu stützen. Laut Bürgermeister Stefan Münch waren ehrenamtliche Helfer von THW, Feuerwehr, BRK sowie ein Forstunternehmer und auch der Landrat vor Ort. Das THW hat den Hang gestützt und stabilisiert. In den nächsten Tagen ist mit Regen zu rechnen, daher haben die Einsatzkräfte Planen über den Hang gelegt. Laut Stefan Münch wird das nun die nächsten Wochen standhalten. Mitte dieser oder ab nächster Woche laufen dann Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt und den Grundstückbesitzern dazu, wie der Hang auf Dauer gesichert werden kann. Zur Ursache für Erdrutsch kann Stefan Münch derzeit nichts sagen.