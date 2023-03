Mit Zäunen gegen Wolf: Herdenschutz für Schafe und Ziegen

Der Wolf breitet sich in Bayern aus und bereitet Tierhaltern Sorge. Wie Ziegen und Schafe mittels wolfsabweisender Zäune geschützt werden können, wollen Fachleute am Freitag (9.30 Uhr) nahe München zeigen. An der Herdenschutz-Demonstrationsanlage in Poing informieren Vertreter der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), des Landesamtes für Umwelt (LfU) und der Bayerischen Staatsgüter (BaySG), welche Möglichkeiten Tierhalter haben. Dabei geht es den Angaben nach auch um schwierige Gegebenheiten, etwa wenn sich Wandertore, Bäche oder Photovoltaikanlagen an den Weiden befinden.