Mit Wunschbaum und Kinderkino: Weihnachtsmarkt in Selb startet

Nach Hof, Plauen und Marktredwitz startet heute auch der Selber Weihnachtsmarkt. An den vier Adventswochenende gibt es viele Aktionen. Am Weihnachtsmarkt gibt es unter anderem einen Wunschbaum. Hier können Kinder aus Familien, die es nicht leicht haben, einen Wunsch aufschreiben und an den Baum hängen. Bürger, die gerne helfen wollen, können den Wunschzettel dann mitnehmen und das Geschenk kaufen. Das könnt ihr dann in der Tourist-Information abgeben. Weitere Aktionen zum Selber Weihnachtsmarkt sind ein Gewinnspiel und ein Kinderkino. Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes findet um 17 Uhr statt. Mit dabei sind neben Oberbürgermeister Uli Pötzsch auch der Nikolaus und das Christkind.

Foto: Archivbild