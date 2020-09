Mit Wissen durch Hof: Schulung für Gästeführer beginnt

Sie müssen sich in der Stadt Hof richtig gut auskennen: Gästeführer, die Touristen aber auch Einheimische auf Entdeckungstouren durch die Stadt mitnehmen. Dabei lernen die Teilnehmer beispielsweise etwas über die Geschichte der Stadt oder die Vielfalt der Region. Damit die Gästeführer und – führerinnen das Wissen auch weitergeben können, müssen sie es erstmal selbst erlernen. Heute beginnt der nächste Lehrgang für den Gästeführer-Nachwuchs. An 14 aufeinander folgenden Samstagen lernen die Teilnehmer Details über die Region, die sie dann weitergeben können. Wer Gästeführer werden will, sollte unter anderem gute Kenntnisse in einer Fremdsprache haben, dauerhaft in Hof oder Umgebung wohnen sowie zuverlässig, pünktlich und flexibel sein, erklärt Arnd Kluge, der Leiter des Stadtarchivs.