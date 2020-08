Mit Waffe unterwegs: Polizei stoppt 19-jährigen

Die Hofer Autobahnpolizei hat am späten Samstag Abend ein Gespann aus PKW mit Anhänger auf der A9 bei Münchberg kontrolliert. Der Fahrer hat ein Sportboot aufgeladen gehabt. Wie die Beamten festgestellt haben, war am Anhänger das hintere Kennzeichen des PKW angebracht, offensichtlich um eine Zulassung vorzutäuschen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Fahrer, ein 19-jähriger Sachse, hat auch sofort zugegeben, dass er das Kennzeichen am Anhänger angebracht hat. Dann haben die Beamten eine Schreckschusswaffe, die mit zwölf Patronen geladen gewesen ist, entdeckt. Der 19-jährige hatte für die Waffe keine Erlaubnis. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

(Symbolbild)