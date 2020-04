MIT Vogtland: Klarer Exit-Fahrplan in Corona-Krise notwendig

Seit mehreren Wochen steht das öffentliche Leben jetzt schon wegen des Corona-Virus weitgehend still. Heute will die Politik darüber beraten, wie es nach dem Ende der Osterferien weitergeht. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion im Vogtland fordert einen klaren Exit-Fahrplan.

Wir brauchen eine Perspektive, wann das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben vorsichtig weitergeht, so die MIT Vogtland in einer Mitteilung. Dabei gehe es nicht um eine Rückkehr zu vollständiger Normalität. Es müsse aber klare Vorgaben geben, in welchen Stufen und unter welchen Auflagen Geschäfte, Schulen und Behörden im Vogtland öffnen und wann private und berufliche Treffen stattfinden können. Konkret fordert die MIT Vogtland eine Mundschutzpflicht in Geschäften, strikte Abstandsregeln und Hygienevorschriften und eine EU-weite Warn-App, die Kontakte mit infizierten Personen zurückverfolgen kann. Die Regeln müssten bundesweit einheitlich sein, heißt es abschließend.