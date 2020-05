MIT Vogtland fordert: Keine Erhöhung der Rundfunkgebühren

Durch die Corona-Krise geraten andere Themen in den Hintergrund. Zum Beispiel ist ein höherer Rundfunkbeitrag beschlossene Sache und die Lufthansa verhandelt mit dem Staat über ein Rettungspaket. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Vogtland hat aber etwas dagegen.

Die MIT Vogtland appelliert an die Ministerpräsidenten der Länder, die beschlossene Erhöhung des Rundfunkbeitrags zurückzunehmen. Die momentanen Pläne seien wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht vertretbar, heißt es in einer Mitteilung. Während Millionen Menschen durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit Existenzängste haben, sei eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags das falsche Signal, so der MIT-Kreisvorsitzende Frieder Seidel. Auch eine Staatsbeteiligung an der Lufthansa lehnt die MIT Vogtland ab. Der Konzern müsse nach der Krise selbst im globalen Wettbewerb bestehen können, heißt es.