Ein Autofahrer ist mit mehr als vier Promille in Korntal-Münchingen bei Stuttgart unterwegs gewesen. Er sei am Mittwochabend «sehr rasant» und ohne Licht gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine Frau war auf den 51-Jährigen aufmerksam geworden, als er betrunken in sein Auto gestiegen ist. Die Polizei stoppte den Mann und nahm ihm den Führerschein weg. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.