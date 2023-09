In Hof dreht sich am Wochenende alles rund ums Thema Nachhaltigkeit. „HofHaltig – der Hofer Herbstmarkt“ findet morgen und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt.

Zu den Gästen gehören zum Beispiel Willi Weitzel von Willi will’s wissen und die Regensburger Domspatzen. An beiden Tagen gibt es auch einen Flohmarkt in der Karolinenstraße. Am Sonntag haben außerdem die Läden geöffnet.