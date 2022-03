Mit vereinten Polizeikräften: Autodieb beim Autobahndreieck Bayerisches Vogtland geschnappt

So kurz vor der Grenze ins Ausland und trotzdem von der Polizei geschnappt: Kurz hinter dem Autobahndreieck Bayerisches Vogtland hat die Hofer Verkehrspolizei einen Jeep gestoppt, der am Montagmorgen in Heilbronn als gestohlen gemeldet wurde.

Mehrere Polizeidienststellen hatten entlang der Autobahnen die Augen offengehalten und siehe da: Auf der A70 im Landkreis Bamberg ist der gestohlene Jeep kurz darauf aufgefallen. Der polnische Fahrer war Richtung Norden unterwegs, auf der A9 hatten die Beamten ihn dann eingeholt und nahmen in gleich fest. Der 41-Jährige sitzt momentan in Untersuchungshaft