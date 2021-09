Mit über zwei Promille: Busfahrer bringt Kinder nach Hause

Hof (dpa/lby) – Mit über zwei Promille hat ein Busfahrer Kinder einer therapeutischen Einrichtung transportiert. Am Dienstag sei einem Mitarbeiter der Einrichtung in Hof am Verhalten des Fahrers aufgefallen, dass der 56-Jährige Alkohol getrunken hatte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mitarbeiter habe daraufhin den Busfahrer gebeten, die Kinder nicht zu fahren. Weil der Fahrer den Angaben zufolge nicht auf ihn hörte und trotzdem losfuhr, alarmierte der Mitarbeiter die Polizei.

Schließlich kontrollierte eine Zivilstreife den 56-Jährigen. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt bereits fünf der sieben Kinder abgeliefert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und brachten die beiden letzten Kinder nach Hause.

