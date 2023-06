Mit über 2 Promille: 32-Jähriger geht auf seinen Schwager los

Im Landkreis Wunsiedel ist am Abend ein Familienstreit eskaliert. Wie die Polizei mitteilt hat ein 32-jähriger Mann seine Frau und seinen Schwager mit dem Auto verfolgt. In Reichenbach bei Schönwald hat er seinen Schwager dann angegriffen und ihn am rechten Auge verletzt. Der 32-Jährige habe außerdem damit gedroht, seinen Schwager umzubringen. Die Polizei hat den Mann später in seiner Wohnung festgenommen. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von über 2 Promille ergeben. Die Beamten haben seinen Führerschein einkassiert. Gegen den 32-Jährigen laufen jetzt außerdem Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Bedrohung.