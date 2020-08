Mit Traktor umgekippt: Tödlicher Unfall bei Röslau

Traktoren auf einem Feld sind zurzeit kein seltener Anblick. Was Passanten gestern Abend nahe Röslau gesehen habe, hat sie dann aber doch gewundert. Auf einer Wiese bei Rosenhof lag ein umgekippter Traktor. Die Passanten haben die Polizei gerufen und die hat dann die traurige Entdeckung gemacht: Der Traktorfahrer lag tot in der Fahrerkabine. Der 87-jährige wollte wohl Heuballen von dem Feld holen, ist dabei einen Hang hinaufgefahren, was den Traktor zum Kippen gebracht hat. Dabei ist der Mann wohl eingeklemmt worden und hat sich die tödlichen Verletzungen zugezogen. Auch der Rettungsdienst konnte nichts mehr für ihn tun.