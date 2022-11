Mit traditionellem Licht’l-Umzug: Weihnachtsmarkt in Plauen startet

Zur weihnachtlichen Stimmung gehören auch Weihnachtsbäume in den Innenstädten. In Plauen soll auch je ein Weihnachtsbaum auf dem Alt- (…)

Für rund 15 Millionen Euro soll die Elsterbrücke in Plauen saniert werden. Die Brücke über die Weiße Elster ist schon lange marode (…)

Tanken, Heizen und Lebensmittel einkaufen. Das alles ist in den vergangenen Monaten ganz schön teuer geworden. In vielen Familien (…)

Unterstützung in der Weihnachtszeit: Rawetzer Wunschwichtel erfüllen Kinderwünsche

Den Duft von Lebkuchen, Glühwein und gebrannten Mandeln gibt es ab heute auch wieder in der Hofer Innenstadt. Der Weihnachtsmarkt (…)

Kundgebung in Plauen: Querdenker-Arzt als Gastredner geladen

Was in Hof die Montags-Spaziergänger sind, ist in Plauen das „Forum für Demokratie und Freiheit“. Das Forum ruft regelmäßig (…)